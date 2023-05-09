Шольц призвал Евросоюз стать более сплоченным для удержания позиций в мире

Евросоюз (ЕС) должен стать более сплоченным, чтобы обеспечить себе место в многополярном мире будущего. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 9 мая, выступая в Европарламенте по случаю Дня Европы.

«Я убежден, что мир в XXI веке будем многополярным. И будущее Европы в наших руках. <...> от нас требуется больше открытости и кооперации», — подчеркнул Шольц в трансляции телеканала N-tv.

По словам немецкого канцлера, в его представлении ЕС должен выступать на одном уровне с другими организациями. Он также поддержал идею частичного отказа от принципа единогласия в принятии внешнеполитических решений и в сфере налогообложения.

Демократическую легитимность придает не стопроцентное согласие, а дискуссии и поиск компромиссов, считает Шольц.

7 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине воссоединил Североатлантический альянс, но показал разногласия между странами Запада и другими государствами мира. По его мнению, существует серьезный риск, что эти противоречия будут только усиливаться и в результате могут привести к глубокому разрыву.