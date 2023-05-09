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Путин: против России вновь развязана война, но страна сможет обеспечить свою безопасность

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Против России вновь развязана война, но страна защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность. Об этом на параде Победы 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Страна дала отпор терроризму, подчеркнул глава государства.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал российский лидер.

Страна выстоит перед лицом новой угрозы, которая перед ней стоит, подчеркнул президент.

Как добавил Путин, вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Он выразил уверенность, что российские военные чувствуют безграничную любовь близких.

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По словам президента, Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, у Москвы нет враждебных народов — ни на Востоке, ни на Западе.

9 мая в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вечером в честь Дня Победы в столице состоится праздничный салют. Он начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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