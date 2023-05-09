Пловец Рылов рассказал о масштабности парады Победы

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил «Известиям» 9 мая, что парад Победы на Красной площади в Москве поразил его своим масштабом.

На параде Победы на Красной площади пловец был впервые.

«Это не сравнить с просмотром парада по телевизору, впечатления не передать словами. Это другие эмоции, это масштабность. <...> Не передать словами, одни эмоции», — рассказал Рылов.

Вместе с тем олимпийский чемпион добавил, что испытывает гордость и переживает за российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

«Это люди, которые нас защищают, за нашу страну борются. Только гордость и переживания. <...> Тут не стоит что-то говорить», — заключил Евгений спортсмен.

9 мая в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

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