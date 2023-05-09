В Австрии вандалы осквернили советское захоронение

Неизвестные осквернили советский мемориал на месте захоронения в австрийском городе Эбенфурт. Об этом сообщает 9 мая посольство России в Вене в своем Telegram-канале.

Вандалы повредили барельеф на памятнике. В дипведомстве намерены поставить в известность местные власти и направить ноту протеста в МИД Австрии.

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено вокруг Дня Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в публикации.

Посольство потребует принять «исчерпывающие меры» по установлению обстоятельств произошедшего и последующему привлечению виновных к ответственности. Неприкосновенность мемориала должна обеспечиваться положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года.

Также 9 мая в Берлине возле памятника советскому танку Т-34 произошла потасовка. А агрессивная толпа в Варшаве не подпустила российскую делегацию к мемориалам для возложения цветов. Посол РФ Сергей Андреев не пострадал.