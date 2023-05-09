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Двое убивших мирных жителей Мариуполя боевиков «Азова» предстанут перед судом в ДНР

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Двух боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) будут судить в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России 9 мая.

«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего водителя-стрелка взвода роты разведки Ивана Бочкарева и 23-летнего пулеметчика первого взвода роты разведки Дмитрия Канупера», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в период с 15 по 20 марта 2022 года Бочкарев и Канупер обстреляли с крыши многоквартирного дома мирных жителей. Некоторые из них были в авто, другие шли по улице. Дело двух боевиков «Азова» за убийство мирных жителей направлено в суд ДНР.

От полученных ранений мужчины скончались на месте, одному удалось укрыться от обстрела.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

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Ранее, 25 апреля, морского пехотинца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Петренко приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году.

В конце марта пресс-служба СКР сообщила, что в ДНР приговорили к 20 годам лишения свободы бойца «Азова» за убийство женщины в Мариуполе. Трагедия произошла весной 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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