В России празднуют День Победы

В России отмечается один из самых важных праздников День Победы.

Первыми 9 Мая встретили жители восточных рубежей нашей Родины. На Камчатке павших в годы войны почтили минутой молчания. Военнослужащие возложили гирлянду славы к Вечному огню. Ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла вручили цветы.

Традиционный парад Победы состоялся в Хабаровском крае. По улицам города прошли колонны техники и расчеты военнослужащих. Гости праздника увидели танки Т-34 и реактивные минометы «Катюша». Также зрителям показали новейшие образцы военной техники.

Парад в честь 78-й годовщины Победы прошел в Забайкалье. Открыли прохождение праздничных расчетов местные барабанщицы. За ротой почетного караула проследовал строй летчиков и специалистов противовоздушной обороны. Механизированную колонну возглавлял легендарный Т-34. Впервые на параде проехал мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин».

78-ю годовщину Победы отмечают во всех регионах. В программе — выставки, памятные мероприятия, концерты, флешмобы, сообщает телеканал «Известия». Из соображений безопасности в некоторых субъектах праздник проходит в усеченном формате.

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