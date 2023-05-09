Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак

Президент России Владимир Путин 9 мая проводит неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля с коллегами из стран СНГ, приехавшими в Москву на День Победы в качестве почетных гостей.

В числе приглашенных — президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

До того, как лидеры присоединились к трапезе, они стали зрителями праздничного парада Победы. Политики наблюдали за шествием смотрели его с центральной трибуны на Красной площади. После этого гости Москвы приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что присутствие лидеров стран СНГ на параде свидетельствует о том, что для народов этих государств День Победы остается святым праздником.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».