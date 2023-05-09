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Праздничный салют в честь Дня Победы пройдет на 16 площадках столицы

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Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Праздничный салют, приуроченный к Дню Победы, пройдет в Москве в 22:00 в 16 различных точках. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа во вторник, 9 Мая.

Так, москвичи смогут наблюдать фейерверки в парке Победы на Поклонной горе (у Центрального музея Великой Отечественной войны и на холме у входной площади); в районе Митино, в парке культуры и отдыха «Измайловский», в Зеленограде на Озерной аллее.

Также в места запуска вошли территория олимпийского комплекса «Лужники», площадка российской оборонной спортивно-технической организации ДОСААФ, берег Алтуфьевского пруда, Всероссийский выставочный центр в Останкино, территория Российского университета дружбы народов (РУДН), берег Черневского пруда, район Левобережный, территория Троицкого обособленного подразделения Физического института.

Вместе с тем салют можно будет увидеть на улице Борисовские пруды, а также в поселении Сосенское и Краснопахорское.

Уточняется, что длительность салюта составит 10 минут.

Всего будет использовано свыше 12 тыс. фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Звуковое сопровождение салюта, согласно приказу министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, будет обеспечено «30 холостыми залпами артиллерийских орудий».

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9 Мая в Москве также прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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