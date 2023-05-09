В МИДе указали на проработку ответных шагов на невыдачу США виз журналистам из РФ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дальнейшие ответные шаги на невыдачу виз российским журналистам для освещения заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке находятся в проработке.
«Да, и частично уже этот ответ был дан. Но дальнейшие шаги в проработке. Здесь нет спешки», — сказал замминистра в беседе с ТАСС.
23 апреля за 40 минут до вылета российской делегации в Нью-Йорк Сергей Лавров сообщил, что визы журналистам, которые должны были его сопровождать, так и не выданы. При этом стало известно, что после взлета самолета делегации посольство Соединенных Штатов в Москве уведомило о готовности выдать визы. Глава МИД РФ назвал это уведомление издевательским.
Позднее, 27 апреля, в США прокомментировали ситуацию следующим образом: посол США в Москве Линн Трейси заявила, что журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке на заседание СБ ООН, могли добраться своим ходом.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание американского дипломата. По ее словам, прямых рейсов между Нью-Йорком и Москвой нет «по сомнительной милости американских властей», а с пересадками представители СМИ успели бы только к концу пребывания делегации Лаврова в штаб-квартире ООН.
28 апреля Рябков заявил, что ответ Москвы на этот «инцидент» должен быть взвешенным. При этом, уточнил замглавы МИДа, сейчас сложно сказать, будет ли ответ на это «хамство» с американской стороны симметричным или же несимметричным.