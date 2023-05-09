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В МИДе указали на проработку ответных шагов на невыдачу США виз журналистам из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дальнейшие ответные шаги на невыдачу виз российским журналистам для освещения заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке находятся в проработке.

«Да, и частично уже этот ответ был дан. Но дальнейшие шаги в проработке. Здесь нет спешки», — сказал замминистра в беседе с ТАСС.

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23 апреля за 40 минут до вылета российской делегации в Нью-Йорк Сергей Лавров сообщил, что визы журналистам, которые должны были его сопровождать, так и не выданы. При этом стало известно, что после взлета самолета делегации посольство Соединенных Штатов в Москве уведомило о готовности выдать визы. Глава МИД РФ назвал это уведомление издевательским.

Позднее, 27 апреля, в США прокомментировали ситуацию следующим образом: посол США в Москве Линн Трейси заявила, что журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке на заседание СБ ООН, могли добраться своим ходом.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание американского дипломата. По ее словам, прямых рейсов между Нью-Йорком и Москвой нет «по сомнительной милости американских властей», а с пересадками представители СМИ успели бы только к концу пребывания делегации Лаврова в штаб-квартире ООН.

28 апреля Рябков заявил, что ответ Москвы на этот «инцидент» должен быть взвешенным. При этом, уточнил замглавы МИДа, сейчас сложно сказать, будет ли ответ на это «хамство» с американской стороны симметричным или же несимметричным.

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