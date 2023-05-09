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Посол РФ в Ереване сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве

Посол РФ в Ереване: Пашинян и Алиев встретятся в Москве
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Москве, сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«В скором времени состоится встреча в Москве», — сказал дипломат.

Он напомнил, что Москва активно прилагает усилия посредника для мира на Южном Кавказе.

«Россия очень серьезно относится к своим союзническим обязательствам в отношении Армении и предпринимает все возможные усилия для того, чтобы здесь наступила эпоха мира, безопасности и развития», — подчеркнул российский посол.

Точные сроки переговоров лидеров Армении и Азербайджана Копыркин не назвал.

В конце апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Тогда же МИД РФ призвал стороны конфликта немедленно вернуться к соблюдению установленных между ними договоренностей.

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До этого, 23 апреля, Баку в одностороннем порядке перекрыл движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

Ранее, 11 апреля, МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Дипломаты подчеркнули, что провокации Вооруженных сил Армении серьезно угрожают региональному миру и безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными. По его словам, РФ будет приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности между государствами.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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