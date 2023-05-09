Ким Чен Ын в послании Путину на 9 Мая назвал победу традицией для россиян

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму, приуроченную к 9 Мая. В ней он указал, что российский народ и дальше продолжит добиваться победы в борьбе с угрозами от враждебных сил. Текст опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Я шлю горячее поздравление Вам, дружескому правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР по случаю исторического дня», — указано в телеграмме.

В своем послании он подчеркнул, что победа — это свойственная России традиция. События Великой Отечественной войны показали, что россияне самоотверженны и наделены героизмом.

«Пользуясь случаем, очередной раз шлю теплый боевой привет Вам, армии и народу России, смело вставшим на священную борьбу за осуществление международной справедливости, защиту мира во всем мире, против насилия и произвола империал», — отметил северокорейский лидер.

Ранее в этот день президент республики Аслан Бжания в поздравительной телеграмме лидеру РФ заявил, что победа в Великой Отечественной войне (ВОВ) объединяет и связывает дружественные народы Абхазии и России нерушимыми узами.

По его словам, победа над немецко-фашистскими захватчиками является примером солидарности и единства в общей истории двух государств.

9 мая Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Он подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

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