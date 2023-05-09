Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заявил о желании России видеть будущее мирным, свободным и стабильным
Общество
Парад Победы начался в Москве на Красной площади
Общество
Путин заявил, что Россия гордится участниками СВО
Мир
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
Происшествия
Школа повреждена в Горловке в результате обстрела ВСУ
Мир
МИД КНР объявил о зеркальной высылке канадского дипломата
Спорт
В США признал вину обвиненный по «акту Родченкова» врач Эрик Лира
Общество
На Поклонной горе в Москве начали Всероссийскую акцию «Свеча Победы»
Мир
Лукашенко поздравил белорусов с 9 мая и напомнил о «правде Победы»
Мир
Песков напомнил о святости Дня Победы для стран-участников СНГ
Общество
Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с Днем Победы
Недвижимость
В большинстве районов Москвы упали цены на новостройки
Общество
Заморозки в Москве и Подмосковье зафиксировали четвертую ночь подряд
Сюжет:

Ким Чен Ын в послании Путину на 9 Мая назвал победу традицией для россиян

0
Фото: ТАСС/EPA/KCNA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму, приуроченную к 9 Мая. В ней он указал, что российский народ и дальше продолжит добиваться победы в борьбе с угрозами от враждебных сил. Текст опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Я шлю горячее поздравление Вам, дружескому правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР по случаю исторического дня», — указано в телеграмме.

В своем послании он подчеркнул, что победа — это свойственная России традиция. События Великой Отечественной войны показали, что россияне самоотверженны и наделены героизмом.

«Пользуясь случаем, очередной раз шлю теплый боевой привет Вам, армии и народу России, смело вставшим на священную борьбу за осуществление международной справедливости, защиту мира во всем мире, против насилия и произвола империал», — отметил северокорейский лидер.

Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО
Какие именно танки, бронеавтомобили и ЗРК увидят зрители в Москве и регионах России

Ранее в этот день президент республики Аслан Бжания в поздравительной телеграмме лидеру РФ заявил, что победа в Великой Отечественной войне (ВОВ) объединяет и связывает дружественные народы Абхазии и России нерушимыми узами.

По его словам, победа над немецко-фашистскими захватчиками является примером солидарности и единства в общей истории двух государств.

9 мая Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Он подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023