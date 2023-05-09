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Азаров обвинил власти Украины в попытках стереть генетическую память гражданам

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Фото: Global Look Press/Oleg Pereverzev
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Экс-премьер Украины Николай Азаров осудил действия президента страны Владимира Зеленского, перенесшего День Победы на 8 мая.

«Киевский режим стирает генетическую память украинцам. Теперь 8 мая день «памяти и победы», а 9-го — День Европы, в рамках которого Зеленский будет чествовать историческое единство всех европейцев. Для тех, кто не понял: теперь, оказывается, в новой реальности нацизм победили европейцы», — написал Азаров в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

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8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Данное решение, по словам киевских властей, принято с целью укрепления единства народов Европы. Кроме того, Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Комментируя этот шаг украинских властей, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на Украине много людей, для которых 9 Мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Зеленского является предательством украинского народа. Шеремет считает, что День Победы обязательно вернется на Украину в привычном формате, как только ее освободят от власти нацистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского после его решения новым воплощением Иуды.

Ранее, 13 февраля, в Верховной раде Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Дня труда и Дня Победы.

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