На Красную площадь вынесли Знамя Победы и флаг России

На Красную площадь в ходе парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вынесли Знамя Победы и флаг России.

Полотна внесли под звуки песни «Священная война».

Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Парадом командует главком Сухопутных войск, генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В параде на Красной площади принимают участие военнослужащие и курсанты известных боевых частей и российских военных вузов, а также представители военных институтов и воинских частей ФСБ, МЧС и Росгвардии. Также в составе парада участники казачьих войск. Всего по Красной площади пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».