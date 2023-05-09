На Украине мужчина убил дочь из-за ревности к уехавшей за границу жене

Житель Киевской области Украины зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу. Об этом 9 мая сообщило издание «Страна.ua».

Полицейские задержали подозреваемого. Когда они прибыли по вызову, то увидели тело 16-летней девушки, ее раненого отца и почувствовали резкий запах газа.

«43-летний мужчина практически не дышал. Впрочем, благодаря быстрой реакции полицейских на критическую ситуацию он пришел в сознание. Сотрудники полиции обследовали дом и нашли 12-летнего испуганного мальчика, который скрывался в подвальном помещении», — отметили в полиции Украины.

Как установлено в ходе следствия, после телефонного разговора с женой, которая находится за границей, нетрезвый мужчина решил покончить с собой и убить собственных детей. Дочь попыталась предотвратить беду, но отец начал ее бить и ударил ножом.

Перед трагедией мужчина рассказал соседу, что его «жена бросила семью и уехала за границу к любовнику».

В начале мая мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев вернуться на родину после преследований местных девушек. Это произошло после того, как беженцы из Закарпатья совершили насильственные действия сексуального характера над 16-летней и 22-летней местными жительницами.

В декабре 2022 года в польском Перемышле украинская беженка накинулась с ножом на сотрудницу отделения банка PKO Bank Polski. Она потребовала отдать деньги, однако злоумышленницу поймали и передали полиции.