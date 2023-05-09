МИД КНР объявил о зеркальной высылке канадского дипломата

МИД КНР объявил персоной нон грата генерального консула Канады в Шанхае в качестве зеркальной меры после высылки китайского дипломата. Об этом 9 мая говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ответ на неразумное поведение Канады Китай решил принять ответные контрмеры и внес консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в список нежелательных лиц», — гласит текст публикации.

Теперь дипломат должна покинуть территорию КНР до 13 мая. Кроме того, в МИДе подчеркнули, что Пекин оставляет за собой право на дальнейшие ответные действия.

За день до этого Канада объявила о высылке дипломата генконсульства КНР в Торонто Чжао Вэя. Причиной послужили обвинения в сборе информации о семье канадского парламентария от Консервативной партии.

Накануне СМИ сообщили, что европейские страны намерены усилить давление на Пекин — в новый пакет санкций Брюсселя включены рестрикции в отношении семи китайских компаний за якобы оказываемую российской армии поддержку. Для того чтобы они вступили в силу, предложение должны единогласно одобрить 27 государств-членов.

Между тем в МИД КНР подчеркнули, что торговые отношения России и Китая носят честный и открытый характер и не затрагивают третьи страны.