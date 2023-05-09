101-летняя ветеран Мария Колтакова поздравила всех с Днем Победы

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, жительница Белгорода Мария Колтакова поздравила всех с Днем Победы. Видеопоздравление гвардии старшины медицинской службы 9 Мая опубликовали «Известия».

«Желаю вам здоровья, благополучия и много светлых и радостных дней», — отметила ветеран.

Также она прочитала стихотворение.

Мария Колтакова часто появляется в новостях и в Книге рекордов России. Бабушка прыгает с парашютом, устраивает заезды на картинге, выполняет полет в аэротрубе и даже стоит на гвоздях.

Ветеран участвовала в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии.