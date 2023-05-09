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Житель ЛНР получил тяжелые ранения в результате подрыва на взрывном устройстве

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В поселке Камышеваха, который относится к Первомайску Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был тяжело ранен местный житель. Об этом 9 мая сообщает МЧС республики в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказался мужчина 1965 года рождения. Его доставили в больницу города Стаханов с минно-взрывной травмой, ампутацией левой стопы и осколочным ранением предплечья и левого бедра.

2 мая стало известно о трех случаях подрыва мирных жителей ЛНР на минах. Все они лишились конечностей в результате происшествия.

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23 марта стало известно о 100 случаях подрыва мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) на противопехотных фугасных минах «Лепесток». Такие данные приводятся с февраля 2022 года.

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