Житель ЛНР получил тяжелые ранения в результате подрыва на взрывном устройстве

В поселке Камышеваха, который относится к Первомайску Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был тяжело ранен местный житель. Об этом 9 мая сообщает МЧС республики в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказался мужчина 1965 года рождения. Его доставили в больницу города Стаханов с минно-взрывной травмой, ампутацией левой стопы и осколочным ранением предплечья и левого бедра.

2 мая стало известно о трех случаях подрыва мирных жителей ЛНР на минах. Все они лишились конечностей в результате происшествия.

23 марта стало известно о 100 случаях подрыва мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) на противопехотных фугасных минах «Лепесток». Такие данные приводятся с февраля 2022 года.