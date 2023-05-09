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Заморозки в Москве и Подмосковье зафиксировали четвертую ночь подряд
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Заморозки в Москве и Подмосковье зафиксировали четвертую ночь подряд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Московском регионе четвертую ночь столбики термометров показывают минусовую температуру, сообщил 9 мая в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, в столичном регионе четвертую ночь подряд наблюдались заморозки. В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутово было минус 2,6, в Новой Москве, в Михайловском — минус 3,2», — пишет синоптик.

По его словам, заморозки обошли стороной только Каширу и Серпухов. Самая холодная погода ночью стояла в Черустях — минус 3,8 градусов, в в Наро-Фоминске — минус 3,5, в Волоколамске и Ново-Иерусалиме — минус 3,3.

Грядущей ночью в столице ожидается 0...+2, а на территории области вновь ожидаются заморозки, местами до –3.

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Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заверил, что погодные условия 9 мая не помешают проведению авиачасти парада Победы в Москве. А на следующей неделе, по словам синоптика, в столице ожидается до 22 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.

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