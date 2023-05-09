В США признал вину обвиненный по «акту Родченкова» врач Эрик Лира

Американский врач Эрик Лира, ставший первым обвиненным в нарушении антидопинговых правил в соответствии с так называемым актом Родченкова, признал свою вину в суде. Об этом говорится в опубликованном 8 мая заявлении Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Лиру обвиняли в передаче запрещенных веществ нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпийскими играми-2022 в Токио. До сих пор медик свою вину отрицал.

Теперь же врач признался, что поставлял атлетам допинговые вещества, в том числе гормон роста, и советовал спортсменам в случае обнаружения допинга обвинять во всем употребленное в пищу мясо. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Дэмиан Уильямс назвал признание Лиры переломным моментом для международного спорта.

«Лира поставлял запрещенные вещества, улучшающие спортивные результаты, спортсменам-олимпийцам, которые хотели коррупционным путем получить конкурентное преимущество. Такие трусливые попытки подорвать целостность спорта подрывают цель Олимпийских игр: продемонстрировать спортивное мастерство на равных условиях. Попытки Лиры извратить эту цель не останутся безнаказанными», — провозгласил страж порядка.

Так называемый акт Родченкова был подписан в декабре 2020 года президентом США Дональдом Трампом. Документ предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с участием американских спортсменов.

В России подобные действия Вашингтона восприняли негативно. Так, министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что это решение может создать дисбаланс в системе антидопингового контроля, поскольку одна страна берет на себя роль судьи. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) «закон Родченкова» назвали нарушением прав человека.