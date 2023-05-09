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Президент Туркменистана Бердымухамедов прибыл в Москву

Посольство Туркменистана в РФ сообщило, что президент страны Бердымухамедов прибыл в Москву
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву, сообщило 9 Мая посольство страны в России.

«Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы», — цитирует сообщение дипломатов ТАСС.

Политик посетит торжества, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также станет гостем военного Парада на Красной площади.

Ранее, 9 мая, Бердымухамедов поздравил граждан страны с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил заслуги стариков, женщин и детей, которые в суровое время остались в тылу и делали всё для фронта.

О том, что Бердымухамедов прибудет в Москву, сообщалось накануне, 8 мая.

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Также стало известно, что в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что прибывшие в Москву на День Победы лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) будут вместе с российским лидером Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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