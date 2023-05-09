Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей российской столицы с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Свои пожелания он выразил в видеообращении, опубликованном 9 мая в его Telegram-канале.

Собянин отметил, что День Победы — это память и гордость. Он добавил, что забывать о цене, которой досталась Победа, и о тех, кто погиб, защищая Родину, нельзя.

Как заявил мэр Москвы, на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага. День Победы дорог и свят для каждой российской семьи, отметил он.

Собянин поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма от фашистских войск, за непокоренный Ленинград и поверженный Берлин.

«Просматривая любимые фильмы о Великой Отечественной войне, читая труды историков и воспоминания очевидцев, каждый из нас, наверное, задавался вопросом: «А мы так смогли бы?» Сегодня мы отвечаем: «Должны, а значит, и сможем», — подчеркнул он.

Собянин заключил, что россияне должны победить ради детей, внуков, настоящего и будущего страны.

Утром в этот день корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последние приготовления боевых машин к главному параду Победы страны. Механизированная колонна военной техники отправится на Красную площадь через несколько часов.

Ранее, 9 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для многих стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), праздник Дня Победы по-прежнему остается святым днем. В этих государствах этот день празднуют.

Он поблагодарил глав зарубежных стран, которые прибыли в Москву на парад Победы и примут участие в торжествах. Это президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) займут почетные места рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

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