Парад Победы начался в Москве на Красной площади

Главный военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в понедельник, 9 Мая, на Красной площади в Москве.

В параде принимают участие военнослужащие и курсанты известных боевых частей и российских военных вузов, а также представители военных институтов и воинских частей ФСБ, МЧС и Росгвардии. Также в составе парада участники казачьих войск. Всего по Красной площади пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

Ранее в этот день «Известия» показали задействованную в параде на Красной площади технику. Традиционно колонну возглавляет советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны. За ним следует уже современная техника: многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М» и новейший «ВПК-Урал», которые отлично зарекомендовали себя в ходе спецоперации по защите Донбасса. После этого идет более тяжелая техника: ракетный комплекс «Искандер-М», способный с ювелирной точностью поразить любую цель до 500 км, система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс».

В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

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