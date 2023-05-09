Лукашенко поздравил белорусов с 9 мая и напомнил о «правде Победы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к согражданам с поздравлением в честь 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные слова главы государства опубликованы 9 мая в Telegram-канале «Пул Первого».

«Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличьях», — отметил белорусский лидер.

По его мнению, именно память о подвиге победителей служит связующей нитью между поколениями и жизненным ориентиром для тех, кому не довелось переживать ужасы войны и тяготы послевоенного восстановления.

«Уверен, правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли. Укрепляя ее потенциал и авторитет своими трудовыми победами и достижениями, современники делают все, чтобы никто и никогда не смог нас сломить и уничтожить», — провозгласил Лукашенко.

Президент напомнил, что в праздник почести воздают всем, кто обеспечил ныне живущим мирное небо над головой — солдатам, труженикам тыла, партизанам, а также тем, кто донес до наших дней память об исторической победе.

«Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а также счастья, мира и добра каждой белорусской семье», — резюмировал глава государства.

Ранее в этот же день соотечественников с Днем Победы поздравил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Он назвал стойкость и отвагу, проявленную жителями республики в годы войны, примером для народа и всего человечества.

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