Жительница Краснодара снесла автобусную остановку на внедорожнике

В результате ДТП с участием внедорожника в Краснодаре была полностью разрушена автобусная остановка. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В публикации ведомства отмечается, что местная жительница не справилась с управлением на мокром асфальте и совершила наезд на остановку общественного транспорта. Инцидент произошел на улице Калинина. В результате аварии никто не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка.

В этот же день стало известно, что в Благовещенске Амурской области 13 человек, среди которых двое детей, получили травмы при столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.