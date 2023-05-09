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Депутат Рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве

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В Киеве во вторник утром произошел сильный взрыв. Об этом 9 мая заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Очень сильный взрыв в Киеве!» — написал он.

По данным издания Klymenko Time, взрывы также были слышны в Киевской области. Отмечалось, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

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Ранее, 8 мая, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Харьковской областей, а также в Днепропетровской области прозвучали взрывы.

В тот же день украинские СМИ сообщили, что в Харьковской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы. По данным онлайн-карт минцифры Украины, воздушная тревога звучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Утром 8 мая власти Киева заявили, что после взрывов в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с дизельным топливом.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах в Киеве, Одесской и Киевской областях. Воздушная тревога в столице Украины и в области была объявлена около 23:30 7 мая. В этот же день тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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