Число лесных пожаров в Тюменской области за сутки выросло до 17
Департамент лесного комплекса Тюменской области 9 мая сообщил о 17 действующих лесных пожарах в регионе.
«На 08:00 (06:00 мск) утра 9 мая, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, действуют 17 лесных пожаров, в том числе три локализованных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки было зафиксировано семь новых лесных пожаров. Кроме того, ликвидировано три лесных пожара на общей площади 384,4 га.
Накануне очевидцы опубликовали кадры огня по обеим сторонам от проезжей части трассы в Тюменской области.
8 мая стало известно, что при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр в Тюменской области погиб местный житель, еще двое пострадали.
Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Губернатор также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги. Так, 7 мая был задержан мужчина, разводивший костер на территории лесобазы, где произошло крупное возгорание.