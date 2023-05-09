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Число лесных пожаров в Тюменской области за сутки выросло до 17

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Департамент лесного комплекса Тюменской области 9 мая сообщил о 17 действующих лесных пожарах в регионе.

«На 08:00 (06:00 мск) утра 9 мая, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, действуют 17 лесных пожаров, в том числе три локализованных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки было зафиксировано семь новых лесных пожаров. Кроме того, ликвидировано три лесных пожара на общей площади 384,4 га.

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Накануне очевидцы опубликовали кадры огня по обеим сторонам от проезжей части трассы в Тюменской области.

8 мая стало известно, что при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр в Тюменской области погиб местный житель, еще двое пострадали.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Губернатор также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги. Так, 7 мая был задержан мужчина, разводивший костер на территории лесобазы, где произошло крупное возгорание.

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