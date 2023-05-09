Путин назвал традиции боевого братства основой дружбы РФ и Туркмении

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что традиции боевого братства будут способствовать углублению партнерства РФ и Туркмении. Текст поздравления туркменского президента Сердара Бердымухамедова от российского лидера с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) приводит 8 мая Государственное информационное агентство Туркмении (TDH).

«Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В наших сердцах будет вечно жить светлая память о тех, кто своим мужеством на фронте, самоотверженным трудом в тылу сокрушил нацистских захватчиков и спас человечество от «коричневой чумы». Уверен, что добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном», — написал Путин.

Президент РФ также передал поздравления ветеранам ВОВ, проживающим на территории Туркмении и председателю высшего представительного органа, Народного совета — Халк маслахаты.

Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии. Глава государства подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

Путин пригласил Сердара Бердымухамедова принять участие в торжествах по случаю празднованию 78-й годовщины Победы в Москве 9 мая еще 7 мая в ходе телефонного разговора. Лидер Туркменистана поблагодарил Владимира Путина за приглашение.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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