Токаев назвал священным долгом казахстанцев заботу о ветеранах ВОВ

Забота о проживающих на территории Казахстана ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ) является священным долгом. Об этом 9 мая завил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем поздравительном обращении к соотечественникам к Дню Победы.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу. Наш священный долг — чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг — пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении справедливого Казахстана», — отметил Токаев.

Президент добавил, что в годы ВОВ ушедшие на фронт из Казахстана проявили отвагу и стойкость. Токаев также пожелал ветеранам здоровья и благополучия.

Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина 9 Мая примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в ВОВ. Также в Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений ВОВ.

Токаев также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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