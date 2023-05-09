Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко оговорилась, назвав источником страданий государства «украинское нашествие». С таким заявлением она выступила на мероприятии благотворительного фонда Порошенко.

«Украина страдает от украинского нашествия», — сказала она.

Похожие оплошности допускал и ее муж. Так, в 2019 году Порошенко заявил, что должен «сохранить <...> оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору», а годом ранее политик упомянул, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».

21 февраля президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Варшаве по ошибке назвал украинских солдат российскими, отметив, что их героизм позволил Украине устоять в разгар конфликта.

До этого, 21 декабря, при переводе речи действующего президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции вместе с президентом США Джо Байденом переводчица украинского лидера оговорилась и заявила, что Киеву требуются средства на его преступления, перепутав слова crime (преступление) и country (cтрана).

В ноябре генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Украиной. Совершив оговорку, он призвал не поддерживать Киев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.