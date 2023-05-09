Число погибших в результате обстрела сектора Газа выросло до 12

Число погибших в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля выросло до 12. Среди жертв есть дети. Об этом 9 мая сообщает палестинский минздрав.

«Число погибших возросло до 12, а число пострадавших достигло 20 в результате израильских обстрелов по сектору Газа», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день сообщалось, что российский гражданин погиб в секторе Газа во время обстрела со стороны израильских военных. Ракета попала в дом, где Джамал Абу Хасван проживал вместе с женой и сыном. Все трое погибли.

9 мая стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа. Сообщалось о девяти погибших.

2 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны. Утром этого же дня по югу Израиля были выпущены три ракеты. Они упали на незаселенной территории.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.