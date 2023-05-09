Блогера Хасбика задержали в Дагестане за нарушение ПДД

Дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, также известного как Хасбик, задержали в Махачкале вместе с участниками свадебного кортежа, нарушавшими правила дорожного движения. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что гости торжества совершали опасные маневры на своих автомобилях: перекрывали проезд другим машинам, дрифтовали и выезжали на встречную полосу. В отношении задержанных были составлены административные протоколы.

«РИА Новости» уточнили, что Хасбика не рассматривали как правонарушителя, поскольку он не находился за рулем.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что суд взыскал около 100 тыс. рублей с актрисы телесериала «Ранетки» Ольги Спиркиной за возмещение ущерба в ДТП, произошедшем в 2021 году.

15 февраля с актрисы Анны Большовой сняли обвинения за то, что она сбила человека насмерть осенью 2022 года. Тогда в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказан будет сожитель погибшей.

В мае прошлого года блогер Эдвард Билл был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП в Москве. В счет срока нарушителю также был засчитан домашний арест. В ноябре Бил освободился из колонии.