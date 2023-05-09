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Блогера Хасбика задержали в Дагестане за нарушение ПДД

Блогера Хасбика задержали в Дагестане за нарушение правил дорожного движения
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Фото: Соцсети Хасбуллу Магомедова
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Дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, также известного как Хасбик, задержали в Махачкале вместе с участниками свадебного кортежа, нарушавшими правила дорожного движения. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что гости торжества совершали опасные маневры на своих автомобилях: перекрывали проезд другим машинам, дрифтовали и выезжали на встречную полосу. В отношении задержанных были составлены административные протоколы.

«РИА Новости» уточнили, что Хасбика не рассматривали как правонарушителя, поскольку он не находился за рулем.

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Ранее, 13 апреля, сообщалось, что суд взыскал около 100 тыс. рублей с актрисы телесериала «Ранетки» Ольги Спиркиной за возмещение ущерба в ДТП, произошедшем в 2021 году.

15 февраля с актрисы Анны Большовой сняли обвинения за то, что она сбила человека насмерть осенью 2022 года. Тогда в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказан будет сожитель погибшей.

В мае прошлого года блогер Эдвард Билл был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП в Москве. В счет срока нарушителю также был засчитан домашний арест. В ноябре Бил освободился из колонии.

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