Премьер-министр Румынии Николае-Ионел Чукэ заявил о намерении добиться переноса официальной даты празднования в стране Дня Победы на 8 мая.

«Чтобы передать истинный символизм капитуляции нацистской Германии, я вместе с нашими трансатлантическими партнерами инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии», — приводятся его слова на сайте правительства.

Премьер-министр республики объяснил соответствующее решение тем, что считает дату 9 мая якобы пропагандистской, поддерживающей спецоперацию по защите Донбасса. По его мнению, празднование победы над фашистской Германией 8 мая вернет историческую правду и подчеркнет роль других стран в победе.

«Таким образом, мы отдаем дань уважения всем румынам, сражавшимся за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига», — подытожил Чукэ.

Как сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 9 мая, накануне празднования Дня Победы возрос уровень русофобии в США. Он отметил, что американская пресса массово игнорирует День Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о решающем вкладе советской армии в борьбу с фашистской угрозой.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что миру важно напоминать о Победе и об освобождении мира от фашизма. Он отметил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, потому что «так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор».

В то же время президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что в годы Второй мировой войны Словакию главным образом освобождала советская Красная армия. В Словакии в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944–1945 годах погибли 63 518 красноармейцев.

Также 8 мая во Франции состоялась акция «Бессмертный полк». Торжественное шествие прошло в Париже. Там от площади Республики в сторону кладбища Пер-Лашез выдвинулась колонна демонстрантов.

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