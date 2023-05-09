Автоэксперт назвала условия получения льготного автокредита

Льготный автокредит доступен семьям хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком. Об этом во вторник, 9 мая, рассказала агентству «Прайм» руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Бондарева.



По ее словам, в 2023 году такой кредит смогут получить врачи, учителя, военнослужащие и члены их семей, военные пенсионеры. Также льготный автокредит доступен мобилизованным, добровольцам и военнослужащим по контракту, принимающим участие в СВО.

Кроме того, его могут получить россияне, которые покупают машину в первый раз, либо выбирают электрокар или продают уже имеющийся автомобиль по программе trade-in.



Бондарева напомнила, что в марте Минпромторг возобновил действие программ льготного кредитования на приобретение нового автомобиля. Россияне смогут купить свой «Первый» и «Семейный» автомобиль со скидкой 20%, а для автомобилистов Дальнего Востока скидка составит 25%.

«На данный момент программы льготного кредитования распространяются на автомобили отечественных марок. Исключение — модели китайской марки Haval, но только если они собраны на заводе компании в Тульской области», — рассказала автоэксперт.



Она перечислила модели автомобилей, которые подходят под эти критерии: Lada (все, кроме Lada Largus), UAZ (только категория B), GAZ (только категория B), Haval Jolion, Evolute i-PRO, Evolute i-JOY.



Бондарева отметила, что услугами льготного кредитования не получится воспользоваться, если в прошлом году уже был оформлен кредитный договор на покупку авто.

Ранее, 22 марта, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская назвала «Известиям» основные отличия между автокредитом и потребительским кредитом. По ее словам, по автокредиту банки выдают деньги только на приобретение нового или подержанного автомобиля. В то же время, если автомобиль куплен на деньги потребительского кредита, владелец может продать машину в любое время, до того как будет закрыт долг, добавила эксперт.



13 января председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев заявил, что беспрецедентная программа господдержки оказала положительное влияние на автомобильную отрасль. По его данным, доля автокредитования по некоторым брендам составляла 60–70%.