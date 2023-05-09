В Мариуполе поздравили ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Представители военного комиссариата и юнармейцы адресно навестили ветеранов в Мариуполе и поздравили их с Днем Победы. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Так, с наступающим Днем Победы поздравили 103-летнего жителя Мариуполя, ветерана Великой Отечественной войны Степана Васильевича Волошина. Взвод, в котором он служил, защищал западную Украину, а потом гнал фашистов до самого Берлина. Новость о том, что враг побежден, боец получил в Праге, в ночь с 8 на 9 мая.

Юнармейцы и представители военного комиссариата вручили фронтовику цветы и георгиевскую ленточку, поблагодарив его за неоценимый вклад в борьбу за мир и свободу. Также гости исполнили для ветерана песни, посвященные Дню Победы.

Кроме того, поздравления принимала ветеран и труженица тыла Валентина Устинова. В первые годы войны она помогала раненым советским солдатам в госпитале, позже, достигнув совершеннолетия, отправилась на фронт, где обеспечивала связь и работала с документами. Встретила День Победы в Германии, после чего вернулась на Родину и принимала участие в восстановлении Донбасса.

Навестили активисты и Шлыкову Валентину Павловну, которая работала в тылу в Ленинградской области. После освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, отправилась восстанавливать промышленность в регионе, где трудилась до выхода на пенсию. Несколько лет назад ее дом в Донецке был разрушен при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), после этого родственники забрали Валентину Павловну к себе, в Мариуполь. Во время штурма города женщина провела около месяца в подвале.

Кроме того, поздравили с праздником Чубич Анну Филипповну. Будучи подростком, она оказалась на оккупированной фашистами территории, а после освобождения Донбасса трудилась в тылу и помогала советской армии. В 2022 году, в разгар борьбы за Мариуполь, ветеран 18 дней пряталась в подвале. Ее дом сильно пострадал за время боевых действий, поэтому Анна Филипповна получила новую квартиру в недавно отстроенном доме.

На радость героям ВОВ и ветеранам труда юнармейцы прочитали стихи о войне, подготовили танцевальные и музыкальные номера.

Отмечается, что после освобождения Мариуполя российскими войсками военный комиссариат провел большую работу по восстановлению данных о ветеранах, поиску родственников и сохранению их жизни и здоровья. При Украине ветераны Великой Отечественной войны не чествовались, а помощь оказывалась отдельными неравнодушными гражданами.

8 мая сообщалось об открытии комплекса «Защитникам Отечества» в Донецкой Народной Республике (ДНР) после реставрации. Военнослужащие и волонтеры отремонтировали мемориал в рамках всероссийской акции «Верни герою имя». Он включает в себя памятник, посвященный двум воинам, которых в годы войны жестоко убили фашисты, а также башню танка, привезенную с поля боя.

В этот же день курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища устроили парад Победы для ветерана Григория Павловича Верланова. Боец ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны и сражался там до конца. Был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался.

Днем ранее военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовиков, проживающих в Луганске, с наступающей 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, устроив индивидуальные праздничные концерты. Они исполнили песни военных лет и прошлись торжественным маршем перед ветеранами.