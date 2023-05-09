Более 14 тыс. человек стали жертвами стрельбы в США с начала года

Более 14 тыс. человек погибло в результате массовой стрельбы в США с начала 2023 года. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В США в первые 128 дней текущего года произошло свыше 200 случаев массовой стрельбы — в среднем более одного раза за сутки», — отметила она в ходе регулярного пресс-брифинга.

Официальный представитель администрации президента заявила о необходимости ограничить продажу и ношение оружия в стране. Кроме того, Жан-Пьер осудила конгрессменов-республиканцев, которые тормозят данную инициативу, в то время как школы, магазины, кинотеатры, церкви и другие публичные места «день за днем подвергаются атакам».

Ранее, 6 мая, в результате стрельбы в торговом центре в штате Техас, США, погибли девять человек, еще семь пострадали. Преступник был убит правоохранителем, который находился на месте по другому срочному вызову.

Стрельба началась в торговом центре Allen Premium Outlets в Далласе днем. Неизвестный зашел в переполненное здание и открыл огонь по покупателям.

Накануне сообщалось о трех погибших при стрельбе в Аннаполисе, штат Мэриленд. Инцидент произошел на парковке возле отеля Holiday Inn Express & Suites. Неизвестный открыл огонь по мужчине и женщине, в результате чего они скончались на месте. Затем злоумышленник совершил самоубийство.

Еще один человек пострадал. Он смог уехать, но спустя некоторое время обратился в службу спасения. От полученных травм мужчина умер в больнице.