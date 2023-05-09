Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 9 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +11 до +16 градусов, ночью похолодает до нуля, местами заморозки до –2.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 757–759 мм ртутного столба.

Ранее, 8 мая, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погодные условия 9 мая не помешают проведению авиачасти парада Победы в Москве.

Накануне Тишковец рассказал, что в начале недели в столице будут ночные заморозки, а к концу ожидается до 22 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.