Машков навестил ветеранов спецоперации в московском госпитале

Народный артист России Владимир Машков навестил ветеранов спецоперации по защите Донбасса, которые проходят лечение в госпитале имени П.В. Мандрыка. Об этом стало известно 8 мая.

«Я хочу вам сказать спасибо за ваш ратный труд. Вы прошли невероятные испытания, которые выпали только нашим отцам. Вы первые почувствовали боль нашей земли и первые отозвались на эту боль. Поэтому вы те, кто кровно связан с нашей родной землей», — сказал он.

Он назвал российских военнослужащих «зеркалом нашей великой страны и зеркалом ее чувств».

«С наступающим вас праздником, восстанавливайтесь. Победа будет за нами!» — резюмировал Машков.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что заслуженная артистка России певица Юта (Анна Осипова) выступила в военно-клиническом госпитале Североморска перед военнослужащими, в числе которых были участники спецоперации. Она поблагодарила всех военнослужащих за мужество и отвагу и пожелала им скорейшего выздоровления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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