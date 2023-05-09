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Первая леди США обеспокоилась гастрономическими предпочтениями Байдена

Axios: Байден беспокоит окружение нездоровыми гастрономическими предпочтениями
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Фото: REUTERS/Al Drago
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Джилл Байден обеспокоена пищевыми привычками своего мужа. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил портал Axios со ссылкой на источник из окружения президента США.

«Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что здоровое питание необходимо для поддержания хорошего самочувствия главы государства, что особенно важно в преддверии выборов. Однако нынешний рацион Байдена не очень-то соответствует этой задаче. По словам «некоторых помощников» президента, он отдает предпочтение высококалорийным блюдам, выпечке и сладостям.

Так, согласно мемуарам сестры американского лидера, на частном ужине в Белом доме осенью 2021 года Байден отказался от лосося с овощами в пользу лимонного пирога и шоколадного мороженого.

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Ранее, 28 апреля, агентство Axios написало, что возрастные проблемы Байдена мешают работе сотрудников Белого дома. Представители администрации президента пожаловались, что американский лидер быстро устает, и это сильно ограничивает возможность включать в его ежедневный график какие-либо публичные или внутренние мероприятия.

25 апреля Джо Байден официально подтвердил намерение баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения среди американцев. Еще в феврале бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон назвал угрозой для США состояние Байдена. Из-за «снижения когнитивных функций» американского президента могут «погибнуть люди», отметил он.

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