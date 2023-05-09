Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Абхазии назвал победу в ВОВ примером единства с Россией
Общество
В Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая
Мир
Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая
Мир
В Румынии начались учения войск спецназа НАТО и партнеров
Мир
Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 78,19 рубля
Общество
Пашинян прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Мир
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Мир
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Мир
Товарооборот России с Ближним Востоком и Северной Африкой вырос на 83%
Мир
Во Франции прошла акция «Бессмертный полк»
Мир
ЕС в рамках санкций намерен запретить России экспорт ряда технологий
Общество
На «Саур-Могилу» в Донецке доставили Вечный огонь с Мамаева кургана
Сюжет:

Посол РФ в Канаде назвал выполнение целей СВО долгом перед предками

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выполнение боевых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса является долгом перед героическими предками. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в преддверии Дня Победы 9 мая.

«Последователи нацистов и их приспешников вновь пытаются поднять головы. Их жертвой стали народы братской Украины, русские на Украине. Но мы поможем братьям освободиться от этого зла. <…> Это долг перед нашими героическими предками и долг перед будущими поколениями», — отметил он в своем поздравлении.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона высоко ценит вклад Канады в борьбу с нацизмом и не считает правильным делить победу на свою и чужую. Кроме того, по словам Степанова, подвиг советского народа, помимо прочего, заложил фундамент новой архитектуры международных отношений, основанной на равноправном и взаимоуважительном сотрудничестве.

Также посол добавил, что сегодняшние события подтверждают необходимость помнить уроки истории, поскольку «геополитические процессы времен холодной войны вбили клин между союзниками по антигитлеровской коалиции».

Не одна на всех: как на Западе отмечают День Победы без России
И какими методами в странах бывшего СССР борются с памятью о подвиге советских солдат

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня особенно важно напоминать о Победе и об освобождении от фашизма, поскольку до сих пор мир имеет дело с проявлениями нацизма. Он подчеркнул, что 9 Мая — это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали огромным количеством жизней своих граждан за то, чтобы дать отпор фашистской угрозе.

7 мая заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023