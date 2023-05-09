Посол РФ в Канаде назвал выполнение целей СВО долгом перед предками

Выполнение боевых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса является долгом перед героическими предками. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в преддверии Дня Победы 9 мая.

«Последователи нацистов и их приспешников вновь пытаются поднять головы. Их жертвой стали народы братской Украины, русские на Украине. Но мы поможем братьям освободиться от этого зла. <…> Это долг перед нашими героическими предками и долг перед будущими поколениями», — отметил он в своем поздравлении.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона высоко ценит вклад Канады в борьбу с нацизмом и не считает правильным делить победу на свою и чужую. Кроме того, по словам Степанова, подвиг советского народа, помимо прочего, заложил фундамент новой архитектуры международных отношений, основанной на равноправном и взаимоуважительном сотрудничестве.

Также посол добавил, что сегодняшние события подтверждают необходимость помнить уроки истории, поскольку «геополитические процессы времен холодной войны вбили клин между союзниками по антигитлеровской коалиции».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня особенно важно напоминать о Победе и об освобождении от фашизма, поскольку до сих пор мир имеет дело с проявлениями нацизма. Он подчеркнул, что 9 Мая — это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали огромным количеством жизней своих граждан за то, чтобы дать отпор фашистской угрозе.

7 мая заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

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