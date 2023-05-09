Юморист и телеведущий Евгений Петросян записал видеообращение после выписки из больницы, в котором поздравил россиян с предстоящим Днем Победы. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в понедельник, 8 мая.

«Великая Победа принесла нам жизнь, радость. Очень хотелось бы, чтобы у нас было всегда взаимопонимание. Особенно в трудную годину жизнь показала, что мы объединились в едином порыве, мы хотим будущих побед. Я надеюсь, что так и будет. Я верю, что так и будет», — сказал юморист в своем видеообращении.



Кроме того, Петросян отметил, что знает, как россияне любят свою страну и хотят, чтобы в ней было всё хорошо.

Пользователи Сети отметили, что на видео юморист заметно похудел после перенесенной болезни.



Ранее, 6 мая, стало известно, что у Евгения Петросяна диагностировали стенокардию, но при этом выписали из больницы. Врачи назначили артисту амбулаторное лечение.



До этого, 4 мая, источник сообщал, что Петросяна переводили в реанимацию во время плановой госпитализации с целью контроля его состояния.

Вместе с тем его жена Татьяна Брухунова также заявила, что артист просто лег на обследование.

1 мая стало известно о госпитализации Петросяна в одну из московских клиник с жалобами на сердце. По его словам, он проходил плановый осмотр и уже его закончил.