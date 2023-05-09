Водитель устроил погоню с полицейскими в Москве

Жители Москвы сообщили о погоне полицейской машины за легковым автомобилем около дома №8 на улице Лобачевского. В распоряжении «Известий» 8 мая появились кадры с места событий.

Как уточнили «Известиям» в МВД, во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили машину, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Требования полицейских об остановке автомобиля водитель проигнорировал и стал скрываться.

В ходе преследования нарушителя машина была обнаружена брошенной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа (СОГ). Принимаются меры к установлению личности и задержанию скрывшегося водителя, добавили правоохранители.

Ранее, 6 мая, сотрудники ДПС в Ейске остановили «Ниву», мужчина за рулем которой отказался предъявить документы и пригрозил взорвать себя.

Когда спецназ попытался открыть двери авто, раздался взрыв. Мужчина погиб на месте.