Президент Абхазии назвал победу в ВОВ примером единства с Россией

Победа в Великой Отечественной войне объединяет и связывает дружественные народы Абхазии и России нерушимыми узами. Об этом в понедельник, 8 мая, заявил президент республики Аслан Бжания в поздравительной телеграмме лидеру РФ Владимиру Путину.



Он отметил, что победа над немецко-фашистскими захватчиками является примером солидарности и единства в общей истории двух государств.



«Сегодня мы отдаем дань особого уважения героическому подвигу советских солдат и тружеников тыла. Единство всего советского народа и стремление защитить нашу общую Родину помогли сокрушить фашизм и спасти мир от порабощения», — указано в тексте.

Кроме того, президент Абхазии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов в ответственной работе во благо Отечества.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Он подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.



Ранее, 7 мая, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».