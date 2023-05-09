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Президент Абхазии назвал победу в ВОВ примером единства с Россией

Бжания: победа в Великой Отечественной войне является примером единства Абхазии и России
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Победа в Великой Отечественной войне объединяет и связывает дружественные народы Абхазии и России нерушимыми узами. Об этом в понедельник, 8 мая, заявил президент республики Аслан Бжания в поздравительной телеграмме лидеру РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что победа над немецко-фашистскими захватчиками является примером солидарности и единства в общей истории двух государств.

«Сегодня мы отдаем дань особого уважения героическому подвигу советских солдат и тружеников тыла. Единство всего советского народа и стремление защитить нашу общую Родину помогли сокрушить фашизм и спасти мир от порабощения», — указано в тексте.

Кроме того, президент Абхазии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов в ответственной работе во благо Отечества.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Он подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

Ранее, 7 мая, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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