В Мелитополе прошла акция «Лучи Победы»

В Мелитополе в преддверии 9 Мая прошла акция «Лучи Победы». На месте события побывала корреспондент «Известий» Мери Бадунц в понедельник, 8 мая.

Во время мероприятия десятки прожекторов осветили небо над городом и копию Знамени Победы на самом большом флагштоке в регионе. Акцию организовало министерство культуры Запорожской области.



«Лучи Победы» будут освещать небо над городом как минимум до начала комендантского часа, а сама акция продлится до 10 мая.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник накануне Дня Победы навестили луганчанина, ветерана Великой Отечественной войны Григория Пономаренко. Они узнали о жизни и боевом пути фронтовика, а также о проблемах, в решении которых пожилому человеку требуется помощь.



В тот же день военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовиков, проживающих в Луганске, с наступающей 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, устроив индивидуальные праздничные концерты. Они исполнили песни военных лет и прошлись торжественным маршем перед ветеранами.



6 мая Мариуполь в преддверии Дня Победы присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Военнослужащие сводного отряда инженерных войск и юнармейцы раздавали георгиевские ленточки на улицах города и угощали всех желающих армейской кашей из полевой кухни под песни военных лет.

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