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В Мелитополе прошла акция «Лучи Победы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Мелитополе в преддверии 9 Мая прошла акция «Лучи Победы». На месте события побывала корреспондент «Известий» Мери Бадунц в понедельник, 8 мая.

Во время мероприятия десятки прожекторов осветили небо над городом и копию Знамени Победы на самом большом флагштоке в регионе. Акцию организовало министерство культуры Запорожской области.

«Лучи Победы» будут освещать небо над городом как минимум до начала комендантского часа, а сама акция продлится до 10 мая.

Священная дата: русская община Латвии готовится отмечать День Победы
Власти страны запретили публичные мероприятия в честь праздника

Ранее, 7 мая, сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник накануне Дня Победы навестили луганчанина, ветерана Великой Отечественной войны Григория Пономаренко. Они узнали о жизни и боевом пути фронтовика, а также о проблемах, в решении которых пожилому человеку требуется помощь.

В тот же день военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовиков, проживающих в Луганске, с наступающей 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, устроив индивидуальные праздничные концерты. Они исполнили песни военных лет и прошлись торжественным маршем перед ветеранами.

6 мая Мариуполь в преддверии Дня Победы присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Военнослужащие сводного отряда инженерных войск и юнармейцы раздавали георгиевские ленточки на улицах города и угощали всех желающих армейской кашей из полевой кухни под песни военных лет.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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