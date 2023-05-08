Рогов сообщил о взрывах в трех регионах Украины

На подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Харьковской областей, а также в Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом 8 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий, объемный взрыв. Он был слышен в разных районах города», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам Рогова, удары наносятся по скоплению живой силы и технике украинских боевиков.

Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что российские войска нанесли удары по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Орехове Запорожской области.

Кроме того, в этот день украинские СМИ сообщили, что в Харьковской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы. По данным онлайн-карт минцифры Украины, воздушная тревога звучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.