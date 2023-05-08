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Арестован третий фигурант дела об обрушении карусели в Оренбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца третьего обвиняемого по делу о падении карусели в городском парке. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в Telegram-канале суда.

«Третьему обвиняемому по делу о падении аттракциона — руководителю ООО «Винтаж» С. Тарану — постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.23», — указано в заявлении.

Фигурантами дела стали руководители коммерческих организаций и лицо, которое занималось установкой и эксплуатацией аттракциона.

Ранее в этот день Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца директора парка «Оренпарк», где ранее обрушилась карусель.

До этого, 7 мая, были задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где произошло происшествие. В отношении троих подозреваемых в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

ЧП с каруселью произошло 6 мая в «Оренпарке». В мэрии города заявили, что падение карусели произошло из-за поломки механизма. Пострадало около 20 человек, некоторые были госпитализированы. По последним данным, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, а также 10-летняя девочка — в тяжелом.

По факту обрушения карусели возбуждено два уголовных дела. Одно дело — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, возбуждено дело о халатности.

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