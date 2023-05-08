Российские военные встретились со школьниками из ЛНР

Российские военнослужащие организовали неформальные встречи со школьниками и учителями из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщил 8 мая корреспондент «Известий» Александр Устинов, мероприятия состоялись в школе №1 города Сватово и в школе села Меловатка.

За музыкальное сопровождение встреч отвечала христианская группа «Огненный ветер» из Томска, которая исполнила свои авторские песни.

Военные пообщались с подрастающим поколением на разные темы, ответили на интересующие учеников вопросы и рассказали им о России.

Один из учеников во время встречи побоялся говорить на суржике — смеси украинского и русского языков. Однако замполит батальона успокоил подростка, объяснив, что в России он может говорить на любом языке.

«Россия не пришла запретить украинский язык и великую украинскую культуру, Россия пришла уничтожить нацизм. Мы поймем. А не поймем — учителя помогут», — заверил школьника военнослужащий.

Такой ответ сразу же разрядил обстановку: мальчик расслабился и начал говорить на украинском. А вслед за ним и другие ученики также стали задавать вопросы вперемешку — как на русском, так и на украинском языках.

Ранее, 12 апреля, корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал школу искусств в городе Рубежное в ЛНР, которая была убежищем для сотен местных жителей во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам корреспондента, выпускники школы и преподаватели устраивали концерты в подвале. В настоящий момент в частично разрушенной школе искусств уже учатся дети. В основном удаленно, но некоторые всё же ходят на занятия, как раньше.

В начале сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин рассказывал, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

30 сентября прошлого года по итогам референдумов глава РФ подписал указы о включении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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