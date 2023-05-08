Президент и премьер-министр Молдавии возложат 9 мая цветы к мемориалу в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр республики Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу 9 мая примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечность» в Кишиневе. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Завтра, 9 мая, с 08:00 президент, председатель парламента и премьер-министр возложат цветы к мемориальному комплексу «Вечность», чтобы почтить память павших во Второй мировой войне», — отмечено в Telegram-канале правительства.

Также известно, что национальный координационный комитет «Победа» в Молдавии объявил об организации 9 мая «Марша Победы» и шествия «Бессмертный полк», призвав членов партий социалистов и коммунистов выйти одной общей колонной без какой-либо партийной символики.

В Молдавии в составе Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев страны. Подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

Ранее 8 мая президент России Владимир Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Российский лидер подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

До этого, 7 мая, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

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