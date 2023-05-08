Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая
Мир
В Румынии начались учения войск спецназа НАТО и партнеров
Мир
Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 78,19 рубля
Общество
Пашинян прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Мир
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Мир
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Мир
Товарооборот России с Ближним Востоком и Северной Африкой вырос на 83%
Мир
Во Франции прошла акция «Бессмертный полк»
Мир
ЕС в рамках санкций намерен запретить России экспорт ряда технологий
Общество
На «Саур-Могилу» в Донецке доставили Вечный огонь с Мамаева кургана
Мир
Глава МИД Турции предрек победу Эрдогана в первом туре
Мир
Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани

В США после угроз Буданова россиянам заявили о неодобрении убийств мирных граждан

Госдеп: США не одобряют убийств мирных граждан ни в России, ни на Украине
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то россияне или украинцы. Об этом 8 мая заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель в ответ на заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности убивать русских «в любой точке мира».

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или в любой другой части света. Эта позиция остается неизменной», — сообщил Патель на брифинге.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

Ранее 8 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что в европейских столицах, как и в Вашингтоне, осудят высказывание Буданова. Он добавил, что слова руководителя разведки прямо свидетельствуют о том, что Украина де-факто является государством — спонсором терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины, и подчеркнул, что в России не оставят подобные слова без внимания и примут соответствующие меры.

В интервью для Yahoo News 8 мая Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. Таким образом он ответил на вопрос о причастности Киева к убийству политолога Дарьи Дугиной.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023