В США после угроз Буданова россиянам заявили о неодобрении убийств мирных граждан

США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то россияне или украинцы. Об этом 8 мая заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель в ответ на заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности убивать русских «в любой точке мира».

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или в любой другой части света. Эта позиция остается неизменной», — сообщил Патель на брифинге.

Ранее 8 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что в европейских столицах, как и в Вашингтоне, осудят высказывание Буданова. Он добавил, что слова руководителя разведки прямо свидетельствуют о том, что Украина де-факто является государством — спонсором терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины, и подчеркнул, что в России не оставят подобные слова без внимания и примут соответствующие меры.

В интервью для Yahoo News 8 мая Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. Таким образом он ответил на вопрос о причастности Киева к убийству политолога Дарьи Дугиной.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.