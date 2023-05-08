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Украинские провокаторы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В столице Франции две неизвестные девушки начали петь гимн Украинской повстанческой армии (УПА, ультраправая украинская националистическая организация, запрещенная в России) и приставать к участникам акции «Бессмертный полк». Об этом 8 мая сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

По словам журналиста, инцидент произошел на кладбище Пер Лашез. Напевая гимн УПА, злоумышленницы намеренно начали провоцировать потасовку.

Закончить свое «выступление» как им хотелось бы, провокаторшам не удалось — под руки их оперативно вывели с территории кладбища. На видео запечатлено, как одна из девушек быстро смирилась с ситуацией и замолчала, а ее соратница начала упираться и продолжала петь, идя по дорожке с дружинником.

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Ранее 8 мая корреспондент «Известий» сообщила, что в Париже, так же, как и во многих других городах иностранных государств, состоялась акция «Бессмертный полк». Колонна демонстрантов с флагами республик СССР и георгиевскими лентами торжественно прошла от площади Республики в сторону кладбища Пер-Лашез. Колонну сопровождали жандармы, так как с демонстрантами периодически пытались смешаться украинские провокаторы, чтобы помешать шествию.

В этот же день шествие «Бессмертного полка» прошло в кубинской Гаване. В памятной акции приняло участие более 250 человек. Жители Кубы разделили праздник с российскими соотечественниками.

Шествие также прошло в немецком Кёльне.

7 мая в столице Австрии Вене также прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. Жители города вышли к памятнику Воину-освободителю, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли в Аргентине и Испании.

В рамках акции «Бессмертный полк» каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. В этом году традиционного очного шествия в России не будет, акция пройдет в смешанном формате — и онлайн, и офлайн. Один из предложенных форматов — «Бессмертный полк» для автомобилистов.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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