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Небензя назвал возмутительным решение Зеленского отменить празднование Дня Победы

Небензя: решение Зеленского отменить праздник Дня Победы является возмутительным
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Фото: ТАСС/JUSTIN LANE
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Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене празднования Дня Победы над нацизмом 9 мая вызвало возмущение не только в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), но и непосредственно на Украине. Об этом заявил 8 мая постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Сегодня мы узнали о решении президента Зеленского <...>. Это, конечно, вызвало возмущение не только на пространстве СНГ, но и в самой Украине, потому что есть много людей, для которых 9 Мая священно», — сообщил дипломат в разговоре с журналистами.

Он также добавил, что в самой ООН «обстановка абсолютно нормальная» и ничего необычного не происходит.

«Здесь празднуют день окончания Второй мировой войны 8 мая», — отметил Небензя.

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Ранее 8 мая Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Данное решение, по словам киевских властей, принято с целью укрепления единства народов Европы. Кроме того, Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как прокомментировал указ украинского лидера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на Украине много людей, для которых 9 Мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Зеленского является предательством украинского народа. Шеремет считает, что День Победы обязательно вернется на Украину в привычном формате, как только ее освободят от власти нацистов.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского после его решения новым воплощением Иуды.

В феврале депутат Верховной рады Максим Бужанский заявлял, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти только тем, кто огорчен его поражением. По его мнению, законопроект не имел шансов ни на рассмотрение, ни на принятие.

16 февраля на сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием сохранить празднование Дня Победы 9 мая в качестве государственного праздника.

Ранее, 13 февраля, в Верховной раде Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Дня труда и Дня Победы.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.

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